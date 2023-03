Alberto De Pisis o Milena Miconi: chi vuoi in finale al GF Vip 7? Il SONDAGGIO (Di martedì 28 marzo 2023) C’è ancora un posto disponibile nella finale del GF Vip 7: sarà occupato da Milena Miconi o da Alberto De Pisis? Solo uno di loro avrà la possibilità di entrare nella rosa ufficiale dei finalisti della settima edizione del reality che volge ormai al termine. Alberto De Pisis o Milena Miconi: chi vuoi in finale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 marzo 2023) C’è ancora un posto disponibile nelladel GF Vip 7: sarà occupato dao daDe? Solo uno di loro avrà la possibilità di entrare nella rosa ufficiale dei finalisti della settima edizione del reality che volge ormai al termine.De: chiin... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Alberto De Pisis o Milena Miconi: chi vuoi in finale al GF Vip 7? Il SONDAGGIO ?? #gfvip - LagnaLibera : Buongiorno a tutti tranne ad Alberto de Pisis - portineriazorz1 : RT @BluMilu123: @marysole77 Vabbè Alberto farà un bel tonfo per terra quando uscirà di lì e capirà che non è mai stato rilevante e che i th… - akyurek81 : RT @Lorellab60: Posso dire che per me Alberto de pisis è insignificante...non pervenuto...trasparente..una copia mal riuscita di tz..pure… - angiuoniluigi : RT @leggoit: GF Vip, Alberto De Pisis in crisi dopo aver battuto al televoto Luca Onestini: «Mi sento male, sono pietrificato» https://t.co… -