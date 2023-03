Al Moscati il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e i massimi esperti dell’Ematologia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRicercatori italiani di fama internazionale ad Avellino per confrontarsi sulle terapie innovative in Ematologia. Il lavoro avviato nell’avanzato centro di sperimentazioni cliniche in onco-ematologia dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppefa arrivare nel capoluogo irpino studiosi del settore del calibro di Franco Locatelli,deldied esperto di patologie ematologiche pediatriche, Fabio Ciceri, Direttore delle Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo e Oncoematologia dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano edel Gruppo Italiano di Trapianto Midollo Osseo (Gitmo), Lucio Luzzatto, Professore Onorario dell’Università di Firenze, con alle spalle una carriera ai vertici ...