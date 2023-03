Agricoltura e click day In arrivo gli stranieri Ci sarà più manodopera 'Ma non è sufficiente' (Di martedì 28 marzo 2023) Da quest'anno sarà più facile l'ingresso e l'assunzione dei lavoratori . Tra le agevolazioni: impiegare dipendenti solo con il nulla osta. Il fabbisogno che necessita il settore non riuscirà a colmare ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 marzo 2023) Da quest'annopiù facile l'ingresso e l'assunzione dei lavoratori . Tra le agevolazioni: impiegare dipendenti solo con il nulla osta. Il fabbisogno che necessita il settore non riuscirà a colmare ...

