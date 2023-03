Agguato in pieno giorno nel napoletano, spari in un circolo ricreativo (Di martedì 28 marzo 2023) Sparatoria in pieno giorno a Roccarainola, in provincia di Napoli. Un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba mentre si trovava nei pressi di un circolo ricreativo. La vittima è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. Al momento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 marzo 2023) Sparatoria ina Roccarainola, in provincia di Napoli. Un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba mentre si trovava nei pressi di un. La vittima è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. Al momento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

