Aggressioni ai docenti | quasi 1 famiglia su 3 si schiera a priori dalla parte dello studente

Moltisi sentono quasi 'accerchiati' Per questo, spesso, ipreferiscono ripiegare in ...... proponendo pene severe in caso di occupazioni e bullismo, e con lo Stato che si costituisca parte civile in caso di aggressione ad un insegnante, come anche verso queiche abusando del loro ...L'iniziativa è indirizzata a studentesse, studenti edi diversi corsi di studio insieme a ... non rientrare a casa la sera da sole per paura die molestie sono esperienze ordinarie ...

Scuola, Valditara: "Basta aggressioni a insegnanti, Stato si costituirà parte civile" Adnkronos

In aumento gli episodi di violenza contro i professori Alla fine, volendo fare un bilancio di lungo periodo, in media 1 studente su 3 è stato testimone nel corso della sua carriera scolastica di ...Mi devono ridare la mia dignità di insegnante, non meritiamo di essere lasciati in pasto alle belve”, così ha concluso la docente, che ha detto di non sentirsi tutelata dalla scuola. La madre nega ...