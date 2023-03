(Di martedì 28 marzo 2023) Il fondatore di unche si batte per l'inè statodalle autorità talebane a Kabul. La notizia è stata diffusa dal fratello e dalla missione Onu in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Afghanistan:arrestato creatore progetto istruzione femminile - novasocialnews : Afghanistan:arrestato creatore progetto istruzione femminile - Startre72377111 : I Talebani hanno arrestato @matiullahwesa un giovane professore che gira tutte le aree più sperdute dell’Afghanista… - davidecutrona1 : RT @amnestyitalia: #BuoneNotizie #Australia: la polizia federale ha arrestato un soldato sospettato di crimini di guerra per aver ucciso un… - TarassFeett : RT @amnestyitalia: #BuoneNotizie #Australia: la polizia federale ha arrestato un soldato sospettato di crimini di guerra per aver ucciso un… -

Il fondatore di un progetto che si batte per l'istruzione femminile inè statodalle autorità talebane a Kabul. La notizia è stata diffusa dal fratello e dalla missione Onu in. "Matiullah Wesa, responsabile di PenPath1 e sostenitore dell'...Non si può dire lo stesso degli Stati Uniti, che dalla Jugoslavia all'Iraq, dall'alla ... poiché Karim Khan ha un fratello, Imran Ahmad Khan, ex parlamentare conservatore,per ...Unama, la missione delle Nazioni Unite inha annunciato che sta "seguendo gli arresti di alcune attiviste durante una protesta ... Bbc Persian riferisce che ieri i talebani hanno...