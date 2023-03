Afghanistan | si batteva per il diritto all’istruzione delle donne | arrestato a Kabul

(Di martedì 28 marzo 2023) Matiullah Wesa, il fondatore di un progetto che si batte per l’istruzione femminile inè statodalle autorità talebane a. A riportare la notizia è stata Ansa, attraverso l’account Twitter ONU.: il fondatore del progetto per l’istruzione femminile è statoMatiullah Wesa è statodalle autorità talebane aper aver sostenuto l’istruzione femminile in. La notizia è stata diffusa dal fratello e dalla missione Onu in. Wesa è statonon appena ha terminato la sua preghiera in moschea. Qui di seguito il post su Twitter di Onu: “Matiullah Wesa, responsabile di PenPath1 e sostenitore ...

Matiullah Wesa, 30 anni, si batteva per l'educazione di bambini e giovani donne in Afghanistan. Una missione cominciata prestissimo, a 16 anni, quando insieme al fratello aveva fondato l'associazione ...Il fondatore di un progetto che si batte per l'istruzione femminile in Afghanistan è stato arrestato dalle autorità talebane a Kabul. La notizia è stata diffusa dal fratello e dalla missione Onu in ...