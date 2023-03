Afghanistan | arrestato un attivista per l’istruzione femminile dai talebani

(Di martedì 28 marzo 2023) Non si fermano gli arresti insotto l’ombra del regime talebano. Un importanteafgano per, Matiullah Wesa, 30 anni, è statodai. Lui ha ricevuto spesso minacce e ha trascorso anni viaggiando per l’cercando di migliorare l’accesso alper tutti i bambini. Inon hanno detto perché ... TAG24.

Dal ritorno al potere dei taliban in Afghanistan, nell'estate 2021, il Portogallo ha accolto un ... In Afghanistan, a seguito di una serie di editti emessi dai talebani, c'è stato un grave ... In Iran la "polizia morale" ha arrestato Mahsa (Zina) Amini poiché aveva una ciocca di capelli fuori dal ... era stato arrestato a Kabul mentre distribuiva libri gratuiti per strada. È stato rilasciato il 5 marzo, ma non ha più parlato.

Afghanistan: arrestato il creatore del progetto per l'istruzione femminile

Matiullah Wesa prelevato fuori da una moschea dopo le preghiere – Il fondatore di un progetto che si batte per l'istruzione femminile in Afghanistan è stato arrestato. Continua a essere drammatica la situazione dei minori in Afghanistan: la settimana scorsa sono morti otto bambini per ordigni inesplosi, mentre alle ragazze continuano a essere vietate le scuole secondarie.