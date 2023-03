Afghanistan, arrestato l”avvocato’ delle donne (Di martedì 28 marzo 2023) I talebani non cessano di reprimere donne e uomini in Afghanistan nell’indifferenza del mondo. E così Matiullah Wesa, giovane attivista per i diritti umani e per l’istruzione femminile nel paese, è stato arrestato. Lo rende noto la missione ONU a Kabul. “Matiullah Wesa, responsabile di PenPath1 e sostenitore dell’istruzione femminile, è stato arrestato lunedì a Kabul“, hanno fatto sapere le Nazioni Unite via Twitter. Il fratello di Wesa ha confermato l’arresto, dicendo che alcune persone lo hanno prelevato a forza fuori da una moschea dopo le preghiere. Matiullah Wesa, primo da sinistra, a Bruxelles il 28 febbraio 2023. Accanto a lui Paola Pampaloni, dirigente Ue. Foto Twitter @PAMPALONIPAOLAPortato via dopo le preghiere “Matiullah aveva finito di pregare ed era uscito dalla moschea quando alcuni uomini a bordo di due ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 marzo 2023) I talebani non cessano di reprimeree uomini innell’indifferenza del mondo. E così Matiullah Wesa, giovane attivista per i diritti umani e per l’istruzione femminile nel paese, è stato. Lo rende noto la missione ONU a Kabul. “Matiullah Wesa, responsabile di PenPath1 e sostenitore dell’istruzione femminile, è statolunedì a Kabul“, hanno fatto sapere le Nazioni Unite via Twitter. Il fratello di Wesa ha confermato l’arresto, dicendo che alcune persone lo hanno prelevato a forza fuori da una moschea dopo le preghiere. Matiullah Wesa, primo da sinistra, a Bruxelles il 28 febbraio 2023. Accanto a lui Paola Pampaloni, dirigente Ue. Foto Twitter @PAMPALONIPAOLAPortato via dopo le preghiere “Matiullah aveva finito di pregare ed era uscito dalla moschea quando alcuni uomini a bordo di due ...

