Afghanistan | arrestato creatore progetto per l’istruzione femminile

Kabul (AsiaNews) - Continuano a essere drammatiche le condizioni dei minori in: ieri pomeriggio è statoun noto attivista per il diritto all'istruzione femminile, mentre solo la settimana scorsa otto bambini sono morti a causa di mine antiuomo, ha fatto ...Il fondatore di un progetto che si batte per l'istruzione femminile inè statodalle autorità talebane a Kabul. La notizia è stata diffusa dal fratello e dalla missione Onu in. "Matiullah Wesa, responsabile di PenPath1 e sostenitore dell'...Non si può dire lo stesso degli Stati Uniti, che dalla Jugoslavia all'Iraq, dall'alla ... poiché Karim Khan ha un fratello, Imran Ahmad Khan, ex parlamentare conservatore,per ...

Afghanistan: arrestato il creatore del progetto per l'istruzione femminile Agenzia ANSA

Continua a essere drammatica la situazione dei minori in Afghanistan: la settimana scorsa sono morti otto bambini per ordigni inesplosi, mentre alle ragazze continuano a essere vietate le scuole ...Wesa è stato arrestato dalle autorità talebane ieri sera, appena uscito da una moschea nel quartiere di Khushal Khan, a Kabul. La notizia è stata diffusa dalla Missione delle Nazioni Unite in ...