Affitti fuori controllo a Milano, fino a 2.000 euro al mese per un bilocale (Di martedì 28 marzo 2023) Affitti da capogiro a Milano, fino a 2.000 euro al mese per un bilocale: la situazione abitativa è fuori controllo. I giovani sono costretti a chiedere aiuto ai genitori per sostenere i costi. fino a 2.000 euro per un bilocale in centro a Milano. In Cerchia Bastoni, è stata registrata una media di 1.300 euro per gli Affitti. La cifra si aggira intorno ai 1.000 euro in circonvallazione e agli 800 euro in periferia. Se l'allarme relativo agli Affitti nel capoluogo lombardo non rappresenta una novità, è pur vero che la situazione del caro-alloggi sta cominciando a emergere in modo allarmante, rimandando ...

