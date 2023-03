(Di martedì 28 marzo 2023) "Passione, spirito di squadra, senso del dovere, hanno segnato il primo secolo didell'Militare. In questo giorno speciale rivolgo il mio omaggio alla Bandiera di Guerra della Forza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : 28 marzo: i cento anni dell'Aeronautica Militare, sempre 'in volo verso il futuro'. A Roma le celebrazioni alla pre… - infoitinterno : Aeronautica, Mattarella: “Da 100 anni storia di assoluto valore” - apsny_news : Aeronautica: Mattarella, 100 anni di storia di assoluto valore – Politica - ItalyNowadays : Aeronautica: Mattarella, 100 anni di storia di assoluto valore. #Politica - Agenzia_Ansa : 'Passione, spirito di squadra, senso del dovere, hanno segnato il primo secolo di storia dell'Aeronautica Militare'… -

... Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il Presidente della Repubblica, Sergiosottolineando come i 100 anni dell'hanno scritto "tutte pagine di storia di assoluto valore". "...... Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il Presidente della Repubblica, Sergiosottolineando come i 100 anni dell'hanno scritto "tutte pagine di storia di assoluto valore".10.00assoluto valore "Passione, spirito di squadra,senso del dovere hanno segnato il primo secolo di storia dell'Militare. In un giorno speciale rivolgo il mio omaggio ...

Mattarella: “L’Aeronautica militare concorre alla sicurezza nazionale e internazionale” Agenzia Nova

L’Aeronautica Militare ha saputo affrontare, sin dall’inizio, sfide complesse e gravose, dimostrando impegno, professionalità e dedizione, con la passione e la generosità offerte dalle sue donne e dai ...Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato, in occasione del centenario di fondazione dell'Aeronautica Militare, al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ...