ADL annuncia la permanenza di Spalletti, ma è ancora in attesa di una sua risposta (Di martedì 28 marzo 2023) Repubblica – . L’edizione del quotidiano, torna a parlare di un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 marzo 2023) Repubblica – . L’edizione del quotidiano, torna a parlare di un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @tuttonapoli: Corbo perplesso: 'ADL annuncia permanenza Spalletti, ma il tecnico non ha detto nulla' - PinoSa54 : ????....il solito che mi sembra ultimamente....REMI CONTRO.... anche xkè non credo il Presidente si permetteva di ann… - tuttonapoli : Corbo perplesso: 'ADL annuncia permanenza Spalletti, ma il tecnico non ha detto nulla' - 1926pe : RT @tuttonapoli: ADL annuncia: 'Spalletti resta! Scudetto? Con regole diverse l'avremmo già vinto' - tuttonapoli : ADL annuncia: 'Spalletti resta! Scudetto? Con regole diverse l'avremmo già vinto' -