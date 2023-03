Addio a Gianni Minà, domani la camera ardente al Campidoglio. I funerali in forma privata (Di martedì 28 marzo 2023) Si svolgeranno in forma privata i funerali di Gianni Minà, il grande giornalista scomparso nella serata di ieri 27 marzo all’età di 84 anni. Chi lo ha amato però potrà rendergli omaggio alla camera ardente aperta nella sala della Protomoteca in Campidoglio nella giornata di domani 29 marzo dalle 10:00 alle 19:00. Ad annunciarlo è la famiglia dai canali social ufficiali del giornalista e scrittore. La stessa da cui poche ore fa era stata data notizia del decesso: «Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari», il messaggio comparso intorno alle dieci di sera. Intanto le voci e gli omaggi allo ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Si svolgeranno indi, il grande giornalista scomparso nella serata di ieri 27 marzo all’età di 84 anni. Chi lo ha amato però potrà rendergli omaggio allaaperta nella sala della Protomoteca innella giornata di29 marzo dalle 10:00 alle 19:00. Ad annunciarlo è la famiglia dai canali social ufficiali del giornalista e scrittore. La stessa da cui poche ore fa era stata data notizia del decesso: «Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari», il messaggio comparso intorno alle dieci di sera. Intanto le voci e gli omaggi allo ...

