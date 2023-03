Adam Cole | “Ritiro? Sciocchezze | voglio lottare almeno altri 10 anni!”

(Di martedì 28 marzo 2023) Settimana prossima in quel di Dynamite assisteremo al tanto atteso ritorno sul quadrato di, ex conoscenza anche della WWE. Per lui c’è stato un lungo periodo di stop causato da un grave infortunio che poteva avere conseguenze rischiose ma lui è pronto a vivere questa seconda chance con una carica mai vista prima. Le sue parole “Ad oggi posso dire che non sono mai stato cosi eccitato di poter tornare sul quadrato. E’ il mio sogno, ambivo a questa vita da quando avevo solo 9 anni e sono felicissimo della mia carriera anche se penso che non ho ancora raggiunto il mio 100% ancora. Penso di voler continuare per10-15 anni, sono super felice”.

Adam Cole in una recente intervista ha rivelato di sentire di avere ancora tra i 10 e i 15 anni di carriera sui ring di wrestling. Il Panama City Playboy ha fatto da poco il suo ritorno in AEW, e ...Britt Baker in una recente intervista ha avuto modo di riflettere sulla difficile posizione di mezzo in cui si trova, tra Adam Cole e Tony Schiavone.