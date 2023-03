Achraf Hakimi accusato di violenza sessuale | la moglie | “Ho avuto bisogno di tempo per digerire questo shock | il divorzio deciso già da tempo”

(Di martedì 28 marzo 2023) L’attrice Hiba Abouk,dell’esterno del Psg, rompe il silenzio e affronta la delicata vicenda che riguarda la coppia, con il maritodinei confronti di una 23enne. “Hodiper”, le parole di Abouk in una lettera affidata al quotidiano ‘El Pais’, nella quale vuole esprimere il suo “stato d’animo” e “chiarire in prima persona le informazioni erronee che circolano“. L’attrice spagnola riconosce che “su certi temi o questioni delicate il silenzio può aiutare”, ma che, a un mese dall’evento che ha sconvolto la sua vita e quella dei suoi due figli, sente un “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Achraf Hakimi accusato di violenza sessuale, la moglie: “Ho avuto bisogno di tempo per digerire questo shock, il di… - Frances99584624 : RT @InterHubOff: Hiba Abouk annuncia il divorzio da Achraf Hakimi e, secondo alcuni tifosi, il marocchino tornerà nel suo “prime”. Dovrebb… - iam_camilla98 : RT @InterHubOff: Hiba Abouk annuncia il divorzio da Achraf Hakimi e, secondo alcuni tifosi, il marocchino tornerà nel suo “prime”. Dovrebb… - jhoan_gr : RT @InterHubOff: Hiba Abouk annuncia il divorzio da Achraf Hakimi e, secondo alcuni tifosi, il marocchino tornerà nel suo “prime”. Dovrebb… - El_Principe22_ : RT @InterHubOff: Hiba Abouk annuncia il divorzio da Achraf Hakimi e, secondo alcuni tifosi, il marocchino tornerà nel suo “prime”. Dovrebb… -

La formazione titolare che il PSG schiererà il prossimo anno sarà un 433 composto da: POR Gianluigi Donnarumma (Sergio Rico) TD(Nordi Mukiele) DC Marquinhos (Milan Skriniar) DC Kim Min ...è indagato formalmente per violenza sessuale, come ha anticipato la AFP confermando un'indiscrezione circolata nelle ore precedenti . L' ex Inter , attuale terzino del PSG e della ...Dopo di lui c'è un altro calciatore passato per la Serie A:, ceduto all'Inter nel 2020 per 43 milioni di euro. Il podio è completato da Marcos Llorente, passato all'Atletico Madrid per ...

Achraf Hakimi accusato di violenza sessuale, la moglie: “Ho avuto bisogno di tempo per digerire questo… Il Fatto Quotidiano

Achraf Hakimi è indagato formalmente per violenza sessuale, come ha anticipato la AFP confermando un’indiscrezione circolata nelle ore precedenti. L’ex Inter, attuale terzino del PSG e della nazionale ...Achraf Hakimi e Hiba Abouk non stanno più insieme. A far naufragare l'amore tra l'ex calciatore dell'Inter la famosa attrice non sarebbe stata la pesante accusa che è stata rivolta recentemente al ...