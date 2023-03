Accordo Ue: un punto di ricarica ogni 60 km per auto elettriche (Di martedì 28 marzo 2023) Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un Accordo per aumentare il numero di stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico, in particolare lungo i principali corridoi e hub di trasporto dell’Unione europea. La Commissione lo definisce «un Accordo storico che consentirà la transizione verso il trasporto a emissioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 marzo 2023) Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto unper aumentare il numero di stazioni dielettrica e di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico, in particolare lungo i principali corridoi e hub di trasporto dell’Unione europea. La Commissione lo definisce «unstorico che consentirà la transizione verso il trasporto a emissioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

