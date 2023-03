Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Sullo stop ai motori inquinanti #Meloni esce di nuova con le ossa rotta dalla partita europea. Settimane a vantarsi… - Simone_978_ : Sulle borseggiatrici rom @Capezzone mette tutti d'accordo tranne la sinistra che resta scollegata dalla realtà e da… - robotnavy : RT @Agenzia_Ansa: Accordo Ue sulle stazioni di ricarica per auto verdi. Dovranno essere installate ogni 60 km entro il 2026 sui principali… - CarloBianconi7 : RT @Agenzia_Ansa: Accordo Ue sulle stazioni di ricarica per auto verdi. Dovranno essere installate ogni 60 km entro il 2026 sui principali… - fisco24_info : Accordo europeo sulle stazioni di ricarica per auto verdi: saranno una ogni 60 km: Consiglio e Parlamento Ue hanno… -

Consiglio e Parlamento Ue hanno trovato una prima intesa per la realizzazione sulle principali reti stradali dei Paesi dell'Unione delle stazioni di ricarica elettriche e a idrogeno per auto e mezzi pesanti. Lo ha reso noto l'Europarlamento. In base all'intesa raggiunta, le stazioni di ricarica dovranno essere installate ogni 60 km entro il 2026 sui principali corridoi stradali dell'Unione.

Accordo Ue sulle stazioni di ricarica per auto verdi Il Sole 24 ORE

Prima intesa fra Consiglio e Parlamento Ue per la realizzazione sulle principali reti stradali dei Paesi dell'Unione delle stazioni di ricarica elettriche e a idrogeno per auto e mezzi pesanti. Lo ha reso noto l'Europarlamento.