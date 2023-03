Accordo tra Regione e Università di Perugia per studio su corpi idrici dell’Umbria (Di martedì 28 marzo 2023) La Regione sottoscriverà un Accordo attuativo con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed ambientale (DICA) dell’Università degli studi di Perugia finalizzato alla valutazione dell’andamento nel tempo della situazione dei corpi idrici umbri dove sono presenti gli idrometri gestiti dal Servizio Idrografico regionale. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Enrico Melasecche. “Fra le strutture regionali competenti nelle materie attinenti rischio idrogeologico, idraulico e sismico e difesa del suolo e il DICA, dipartimento di eccellenza e centro primario della ricerca scientifica nazionale, sono già state sottoscritte – ricorda l’assessore – collaborazioni utili per affrontare problematiche regionali sviluppando e utilizzando procedure tecnico-scientifiche teoriche ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 marzo 2023) Lasottoscriverà unattuativo con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed ambientale (DICA) dell’degli studi difinalizzato alla valutazione dell’andamento nel tempo della situazione deiumbri dove sono presenti gli idrometri gestiti dal Servizio Idrografico regionale. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Enrico Melasecche. “Fra le strutture regionali competenti nelle materie attinenti rischio idrogeologico, idraulico e sismico e difesa del suolo e il DICA, dipartimento di eccellenza e centro primario della ricerca scientifica nazionale, sono già state sottoscritte – ricorda l’assessore – collaborazioni utili per affrontare problematiche regionali sviluppando e utilizzando procedure tecnico-scientifiche teoriche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Al min. dello sport @andreaabodi, al presidente @FIGC #Gravina, al designatore @AIA_it #Rocchi, al presidente… - DantiNicola : Era il 2017 quando Giorgia #Meloni tuonava contro il #CETA, l’accordo di libero scambio tra UE e Canada. Adottato i… - capuanogio : I pm di Torino hanno trovato un gruppo WhatsApp tra i dirigenti della #Juventus e nei dialoghi l'annuncio che… - Frances12925037 : RT @JU29ROTEAM: La FIFA pagherà i club intorno ai 350 milioni di euro per i giocatori che saranno convocati per il mondiale 2026, secondo @… - cocchi2a : RT @agambella: Netanyahu ha sospeso la prevista riforma della giustizia per lavorare ad un accordo tra la coalizione di governo e l'opposiz… -