Accordo nel Consiglio Ue sulla riduzione dei consumi di gas

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio Energia dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo politico per la proroga di un anno dell'obiettivo volontario di riduzione del 15% della domanda di gas fissato dagli Stati membri. Il regolamento mantiene la possibilità per il Consiglio di attivare un alert dell'Unione sulla sicurezza dell'approvvigionamento. In quel caso la riduzione della domanda di gas diventerebbe obbligatoria."L'UE non è completamente fuori dalla crisi energetica e la Russia continua a utilizzare l'energia come arma. Gli Stati membri dell'UE devono essere solidali preparati in vista del prossimo inverno. Il consumo complessivo di gas naturale dell'UE è diminuito del 19,3% tra agosto 2022 e gennaio 2023. La riduzione della domanda di gas ci ha ...

