Accoltellata durante lite coniugale | 32enne grave a Bari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaGazzettaWeb : Bari, accoltellata durante una lite in casa: 32enne grave in ospedale -

Una donna di 32 anni è stata ferita a coltellate al collouna lite coniugale avvenuta in casa, nel rione Libertà di Bari. Secondo i primi accertamenti della polizia, la donna è stata colpita con varie coltellate al collo, è stata ricoverata in codice ...... il 24enne polacco arrestato per il tentato omicidio della turista israelianaa Roma ... Il polaccol'interrogatorio però aveva negato ogni addebito dicendo di non essere lui l'...L'indagato,l'udienza di convalida ha risposto alle domande del gip. Lo scorso 14 marzo la moglie di Consumare era stata accompagnata dai figli all'ospedale Ingrassia, dove era stata ...

Bari, accoltellata durante una lite in casa: 32enne grave in ospedale La Gazzetta del Mezzogiorno

Donna accoltellata in casa nel rione Libertà a Bari: grave in ospedale. La polizia sulle tracce del responsabile. Una donna di 32 anni è stata ferita a coltellate al collo durante una lite coniugale ...(ANSA) - BARI, 28 MAR - Una donna di 32 anni è stata ferita a coltellate al collo durante una lite coniugale avvenuta in casa, nel rione Libertà di Bari. Secondo i primi accertamenti della polizia, la ...