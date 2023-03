Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : MILANO (ITALPRESS) - Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo quanto si apprende, è ricoverato all'osp… - FrancoScarsell2 : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi,87 anni,è ricoverato nell’ospedale milanese San Raffaele. L’ex premier… - RaiTelevideo : ?? #Berlusconi ricoverato per accertamenti -

Dopo quello a settembre 2020 per il Covid, infatti, a gennaio 2021 era stato preso in carico d'urgenza nel Principato di Monaco per alcuni. Poi, ad aprile,era stato costretto ...In base a quanto si apprende da ambienti vicini al partito non ci sarebbe nessuna urgenza, ma soltanto normali verifiche che fanno seguito aglidi routine ai qualisi ...Il leader di Forza Italia, Silvio, secondo quanto si apprende, è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, per una serie di. Dovrebbe essere dimesso già domani.

Accertamenti, Berlusconi ricoverato al San Raffaele Gazzetta del Sud

Dopo quello a settembre 2020 per il Covid, infatti, a gennaio 2021 era stato preso in carico d’urgenza nel Principato di Monaco per alcuni accertamenti. Poi, ad aprile, Berlusconi era stato costretto ...Berlusconi soffriva da tempo di una patologia infiammatoria ... A gennaio, era poi stato ricoverato d’urgenza in ospedale nel Principato di Monaco per accertamenti. Nel giugno 2016 il Cavaliere era ...