Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

Un uomo di 58 anni di Barletta, in provincia di Bari, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver abusato della nipote minorenne in più occasione. L'uomo è accusato di violenza sessuale ......richiesti dalla pm Rosaria Petrolo ) per aver maltrattato la compagna che aveva conosciuto con delle lettere mentre si trovava in carcere in Germania per uxoricidio e per aver abusato...Inoltre, l'uomo avrebbe girato tre video che lo immortalavano mentredella sua figlioccia, che all'epoca aveva 14 anni. È stato, invece, assolto dall'accusa di avere tentato di ...

Abusava sessualmente della nipote minorenne, arrestato lo zio 58enne Globalist.it

GIULIANOVA È tra i banchi di scuola, seduto in cattedra, che ha conosciuto l’insegnante che poi avrebbe abusato sessualmente di lei in una stradina di Giulianova, in provincia di Teramo. Una presunta ...L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata. Gli episodi contestati sarebbero andati avanti per oltre due anni, dal 2020 al dicembre del 2022, fino a quando la vittima ha voluto ...