Abolizione del reato di tortura “La destra paladina dell’impunità”

La folle proposta, manco a dirlo, è arrivata da Fratelli d'Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: abolire il reato di tortura introdotto con molta fatica nell'ordinamento italiano nel 2017, approvato sul sangue sparso durante il G8 di Genova nel 2001 e sulla sanzione all'Italia comminata nel 2015 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la mancanza di adeguate ed efficaci misure di prevenzione e repressione delle condotte di tortura, contrarie all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. FdI vuole abolire il reato di tortura introdotto con molta fatica nell'ordinamento italiano nel 2017 Già nel 2018 Meloni – a quel tempo arrembante oppositrice prodiga di facili promesse – spiegava che il reato di tortura "impedisce agli ...

