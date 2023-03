(Di martedì 28 marzo 2023) Paolo è un insegnante con il titolo di specializzazione. E’ in graduatoria da tempo. Ora potrebbe aspirare a un incarico. Mario è un insegnante che ha percorso la strada della specializzazione all’. Il suo titolo è ancora in attesa di validazione. È iscritto con riserva nelle graduatorie. Secondo il provvedimento che sta per essere predisposto Mario potrà comunque accedere alle graduatorie, ricevere un incarico di supplenza o finalizzato al ruolo, in attesa che il suo titolo sia validato. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Abilitazioni estero, D’Aprile (Uil Scuola): “Un danno doppio, si crea divisione tra i precari e si incide sulla con… - infoitinterno : Abilitazioni all’estero, sono 11.200 domande per sciogliere riserva GPS. In arrivo ordinanza - sisascuola : #Abilitazioni all’estero, sono 11.200 domande per sciogliere riserva #GPS. In arrivo ordinanza - SISAsindacato : #Abilitazioni all’estero, sono 11.200 domande per sciogliere riserva #GPS. In arrivo ordinanza - orizzontescuola : Abilitazioni all’estero, sono 11.200 domande per sciogliere riserva GPS. In arrivo ordinanza. Le ultime indiscrezio… -

...e del Merito sta per emanare un'ordinanza in cui prevede che chi è inserito con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali (GPS) in quanto ha acquisito il titolo all'potrà ...Colpo di scena sul fronte dellee dei titoli di sostegno conseguiti all'. Migliaia di docenti abilitati o specializzati sul sostegno all'ed in attesa di riconoscimento dei relativi titoli da parte del ......di aggiornamento potranno essere inserite leed i titoli di sostegno conseguiti successivamente al luglio 2022. Cosa ne sarà dei docenti che dichiareranno un titolo conseguito all'...

Abilitazioni estero, D’Aprile (Uil Scuola): “Un danno doppio, si crea divisione tra i precari e si incide sulla continuità didattica degli alunni” Orizzonte Scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta per emanare un’ordinanza in cui prevede che chi è inserito con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali (GPS) in quanto ha acquisito il ...(Tecnica della Scuola) Ne parlano anche altre fonti Abilitazioni e specializzazioni conseguite all’estero, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto ad informare i sindacati in merito ad ...