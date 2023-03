Abilitazioni estero | D’Aprile Uil Scuola Rua | “Un danno doppio | si crea divisione tra i precari e si incide sulla continuità didattica degli alunni”

(Di martedì 28 marzo 2023) Paolo è un insegnante con il titolo di specializzazione. E’ in graduatoria da tempo. Ora potrebbe aspirare a un incarico. Mario è un insegnante che ha percorso la strada della specializzazione all’. Il suo titolo è ancora in attesa di validazione. È iscritto con riserva nelle graduatorie. Secondo il provvedimento che sta per essere predisposto Mario potrà comunque accedere alle graduatorie, ricevere un incarico di supplenza o finalizzato al ruolo, in attesa che il suo titolo sia validato. L'articolo .

Deve essere chiaro a tutti che il problema non è continuare a punire chi ha conseguito il titolo all'ma sbloccare in Italia i corsi abilitanti e i limiti all'accesso alle specializzazioni del ...all', sono 11.200 domande per sciogliere riserva GPS. In arrivo ordinanza. Le ultime indiscrezioni [VIDEO] Leggi anche Graduatorie GPS: in arrivo l'ordinanza sui titoli all', ...Colpo di scena sul fronte dellee dei titoli di sostegno conseguiti all'. Migliaia di docenti abilitati o specializzati sul sostegno all'ed in attesa di riconoscimento dei relativi titoli da parte del ...

Abilitazioni estero, D’Aprile (Uil Scuola): “Un danno doppio, si crea divisione tra i precari e si incide sulla continuità didattica degli alunni” Orizzonte Scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta per emanare un’ordinanza in cui prevede che chi è inserito con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali (GPS) in quanto ha acquisito il ...(Tecnica della Scuola) Ne parlano anche altre fonti Abilitazioni e specializzazioni conseguite all’estero, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto ad informare i sindacati in merito ad ...