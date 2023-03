Abilitazioni all’estero, BOZZA ordinanza per scioglimento riserva GPS: circa 11.200 le domande attese [VIDEO] (Di martedì 28 marzo 2023) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta per emanare un'ordinanza in cui prevede che chi è inserito con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali (GPS) in quanto ha acquisito il titolo all’estero potrà stipulare i contratti anche se manca il riconoscimento formale del titolo di accesso alla graduatoria. L'articolo Abilitazioni all’estero, BOZZA ordinanza per scioglimento riserva GPS: circa 11.200 le domande attese VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 marzo 2023) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta per emanare un'in cui prevede che chi è inserito connella prima fascia delle graduatorie provinciali (GPS) in quanto ha acquisito il titolopotrà stipulare i contratti anche se manca il riconoscimento formale del titolo di accesso alla graduatoria. L'articoloperGPS:11.200 le

