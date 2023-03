“Abellinum Corre” | Atripalda si prepara ad accogliere oltre 600 podisti da tutta la Regione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa città disiadla garaca “”. L’evento sportivo, atteso per domenica 2 aprile, vivrà di due momenti: la gara agonistica, che conta già 600 iscritti, e la “Family run”, gara non competitiva di 2 km, dedicata a tutti i bambini e famiglie. In prima linea la Pro locoe l’appello per i dettagli organizzati: “Per una migliore organizzazione, chiediamo a tutte le associazioni sportive la massima partecipazione, a partire dal coinvolgimento dei gruppi sportivi di bambini che fanno parte delle rispettive associazioni. Per i più piccoli, infatti, sarà una giornata emozionante ed entusiasmante. Per info ed iscrizioni ci si potrà rivolgere alla Pro Loco di ...