A Roma cresce il fronte anti-inceneritore (Di martedì 28 marzo 2023) La battaglia contro il inceneritore voluto da Roberto Gualtieri non si ferma. Associazioni e sindaci dell’hinterland Romano continuano a chiedere soluzioni alternative e sostenibili all’emergenza rifiuti nella Capitale affinché il progetto dell’ecomostro da 600mila tonnellate che dovrebbe sorgere a Santa Palomba possa finalmente essere stracciato. Ondata di proteste a Roma per bloccare l’inceneritore voluto da Gualtieri Perseguendo questo obiettivo, cittadini e le istituzioni nel fine settimana sono scesi in piazza ad Albano Laziale per ribadire la loro contrarietà e dire no alla scelta della giunta capitolina a cui, sin dal primo momento, si sono opposti. A sfilare c’erano i sindaci di Albano, Castel Gandolfo, Genzano, Ariccia, Ardea, Lanuvio, Nemi, Ciampino, Marino, Velletri accompagnati dai consiglieri della Città ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 marzo 2023) La battaglia contro ilvoluto da Roberto Gualtieri non si ferma. Associazioni e sindaci dell’hinterlandno continuano a chiedere soluzioni alternative e sostenibili all’emergenza rifiuti nella Capitale affinché il progetto dell’ecomostro da 600mila tonnellate che dovrebbe sorgere a Santa Palomba possa finalmente essere stracciato. Ondata di proteste aper bloccare l’voluto da Gualtieri Perseguendo questo obiettivo, cittadini e le istituzioni nel fine settimana sono scesi in piazza ad Albano Laziale per ribadire la loro contrarietà e dire no alla scelta della giunta capitolina a cui, sin dal primo momento, si sono opposti. A sfilare c’erano i sindaci di Albano, Castel Gandolfo, Genzano, Ariccia, Ardea, Lanuvio, Nemi, Ciampino, Marino, Velletri accompagnati dai consiglieri della Città ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MessaggeroSport : Dan Friedkin a Budapest per la riunione dell’Eca. Business, sponsor e rapporti: così cresce il brand Roma - ilmessaggeroit : Dan Friedkin a Budapest per la riunione dell’Eca. Business, sponsor e rapporti: così cresce il brand Roma - romagratis : Lo Zen Garden e un bosco urbano transitorio che cresce all'EUR - #roma #romagratis #arte @repubblica - Cristin44146170 : RT @tempoweb: #Ama, vigilantes a 250mila euro al mese: cresce la spesa per la sicurezza #27marzo #iltempoquotidiano #roma - UBrignone : RT @tempoweb: #Ama, vigilantes a 250mila euro al mese: cresce la spesa per la sicurezza #27marzo #iltempoquotidiano #roma -