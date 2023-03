(Di martedì 28 marzo 2023) A, in boulevard Voltaire, diversee un ristorante McDonald's hanno protetto le loro sedi cone assi di legno per evitare danni, nel decimo giorno consecutivo di ...

, in boulevard Voltaire, diverse banche, assicurazioni e un ristorante McDonald's hanno protetto le loro sedi cone assi di legno per evitare danni, nel decimo giorno consecutivo di ...... mentre isolari e altre tecnologie strategiche li avranno pieni". L'immagine dell'Ue ... Era il 2019 ed era Xi Jinping a venire a. Ora Macron fa il percorso inverso "senza mandato ...'Ma solo le tecnologie a zero emissioni che riteniamo strategiche per il futuro - come i... Il mese scorso,ha fondato un'alleanza di 11 Paesi per promuovere il nucleare come fonte di ...

A Parigi pannelli protettivi sulle vetrate di banche e assicurazioni - Il ... Il Sole 24 ORE

A Parigi, in boulevard Voltaire, diverse banche, assicurazioni e un ristorante McDonald's hanno protetto le loro sedi con pannelli e assi di legno per evitare danni, nel decimo giorno consecutivo di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...