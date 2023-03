A Milano centinaia di alloggi popolari vuoti. E piazze piene per il diritto alla casa (Di martedì 28 marzo 2023) Dai sette agli ottocento alloggi pubblici disponibili annualmente a fronte di almeno diciassettemila domande per avere assegnata una casa popolare. La questione abitativa a Milano non riguarda soltanto studenti e lavoratori fuorisede ai quali vengono proposte soluzioni costosissime e che spesso superano in negativo la fantasia più fervida. C’è una fascia di popolazione che, oltre a non avere la capacità reddituale per permettersi l’affitto di una casa sul libero mercato, corre il rischio di rimanere senza un tetto sulla testa per sé e per la famiglia perché rimane esclusa dalla possibilità di accedere a un alloggio popolare. Affitti proibitivi e accesso negato all’edilizia pubblica. A Milano monta la protesta contro l’emergenza abitativa Per questo ieri sono scesi in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 marzo 2023) Dai sette agli ottocentopubblici disponibili annualmente a fronte di almeno diciassettemila domande per avere assegnata unapopolare. La questione abitativa anon riguarda soltanto studenti e lavoratori fuorisede ai quali vengono proposte soluzioni costosissime e che spesso superano in negativo la fantasia più fervida. C’è una fascia di popolazione che, oltre a non avere la capacità reddituale per permettersi l’affitto di unasul libero mercato, corre il rischio di rimanere senza un tetto sulla testa per sé e per la famiglia perché rimane esclusa dpossibilità di accedere a uno popolare. Affitti proibitivi e accesso negato all’edilizia pubblica. Amonta la protesta contro l’emergenza abitativa Per questo ieri sono scesi in ...

