A Correzzola (Pd) la rassegna “Librincorte”, due giornate dedicate alla libera editoria (Di martedì 28 marzo 2023) L’1 e il 2 aprile a Correzzola (Pd) si svolgerà la rassegna della libera editoria “Librincorte“, ospitata nella medievale Corte benedettina. Un programma ricco di appuntamenti con autori, giornalisti e intellettuali che si articola in due giornate di incontri. Dodici le case editrici che espongono i propri titoli: Altaforte, Aga editrice, Eclettica Edizioni, Idrovolante edizioni, Passaggio al Bosco Edizioni, Ritter, CinabroEdizioni, gruppo editoriale Edizioni Mediterranee, Ferrogallico, Settimo Sigillo edizioni, Fergen, Il Cerchio Edizioni Ad aprire la giornata di sabato, alle 10,45, Paolo Gulisano che presenta Per l’onore d’Irlanda (Il Cerchio). A seguire Madina Fabretto dialoga con Fabio Ragno autore del romanzo Lazarus e la Battaglia di Lepanto (Altaforte). Nel ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) L’1 e il 2 aprile a(Pd) si svolgerà ladella“, ospitata nella medievale Corte benedettina. Un programma ricco di appuntamenti con autori, giornalisti e intellettuali che si articola in duedi incontri. Dodici le case editrici che espongono i propri titoli: Altaforte, Aga editrice, Eclettica Edizioni, Idrovolante edizioni, Passaggio al Bosco Edizioni, Ritter, CinabroEdizioni, gruppole Edizioni Mediterranee, Ferrogallico, Settimo Sigillo edizioni, Fergen, Il Cerchio Edizioni Ad aprire la giornata di sabato, alle 10,45, Paolo Gulisano che presenta Per l’onore d’Irlanda (Il Cerchio). A seguire Madina Fabretto dialoga con Fabio Ragno autore del romanzo Lazarus e la Battaglia di Lepanto (Altaforte). Nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : A Correzzola (Pd) la rassegna “Librincorte”, due giornate dedicate alla libera editoria - Rosalba_Falzone : RT @fratotolo2: Da non perdere a Correzzola (PD): tra gli ospiti della rassegna #LibrInCorte, @franborgonovo, @BiloFausto, @gianmicalessin,… - mauromister : RT @fratotolo2: Da non perdere a Correzzola (PD): tra gli ospiti della rassegna #LibrInCorte, @franborgonovo, @BiloFausto, @gianmicalessin,… - frances22780122 : RT @fratotolo2: Da non perdere a Correzzola (PD): tra gli ospiti della rassegna #LibrInCorte, @franborgonovo, @BiloFausto, @gianmicalessin,… - Gandalf1948 : RT @fratotolo2: Da non perdere a Correzzola (PD): tra gli ospiti della rassegna #LibrInCorte, @franborgonovo, @BiloFausto, @gianmicalessin,… -