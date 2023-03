A Castelfiorentino gli scarti della plastica diventano opere d’arte

Leggi su tag24

(Di martedì 28 marzo 2023) L’arte contemporanea per rigenerare le città che cercano di diventare ecosostenibili. In un periodo in cui si parla tanto di sostenibilità, a, in Toscana, utilizzano anche l’arte per mandare messaggi ambientalisti. Grazie all’arte, il simbolo dell’era del consumo, la, diventa messaggero di un nuovo modello di sviluppo, di integrazione, di società. Dal 13 ... TAG24.