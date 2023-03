40 milioni netti: Ancelotti mette ko Allegri (Di martedì 28 marzo 2023) Il calciomercato si avvicina sempre di più e il Real Madrid, come la Juventus, avrà bisogno di intervenire pesantemente per ristrutturare parte della rosa Massimiliano Allegri non avrà vita facile… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 28 marzo 2023) Il calciomercato si avvicina sempre di più e il Real Madrid, come la Juventus, avrà bisogno di intervenire pesantemente per ristrutturare parte della rosa Massimilianonon avrà vita facile… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Stefan De Vrij resterà all'Inter fino al 30 giugno 2025. Il giocatore ha fatto sapere ai dirigenti che è pronto ad… - FBiasin : “#Inter, #DeVrij dice sì al rinnovo: Marotta gli ha proposto un rinnovo biennale alle cifre attuali, circa 4 milion… - darechd : RT @pap1pap: con 11 giocatori in scadenza o prestito, passare da 352 a 433 è ampiamente possibile. L'ingaggio lordo di Dzeko paga già Reteg… - biscone69 : RT @pap1pap: con 11 giocatori in scadenza o prestito, passare da 352 a 433 è ampiamente possibile. L'ingaggio lordo di Dzeko paga già Reteg… - TheHaxo : RT @pap1pap: con 11 giocatori in scadenza o prestito, passare da 352 a 433 è ampiamente possibile. L'ingaggio lordo di Dzeko paga già Reteg… -