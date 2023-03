365 giorni con Maria, 28 marzo. Le annuncia che ben presto la porterà con sé in Cielo (Di martedì 28 marzo 2023) La Madonna della Bocciola si presenta a una bambina con una richiesta ben precisa, e quando lei la comunica a tutto il paese, immediatamente le credono. La Beata Vergine Maria appare ad una fanciulla che, in quel momento, è impegnata nel custodire il bestiame. L’episodio avviene in circostanze particolari, poi precisate in un secondo momento. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 28 marzo 2023) La Madonna della Bocciola si presenta a una bambina con una richiesta ben precisa, e quando lei la comunica a tutto il paese, immediatamente le credono. La Beata Vergineappare ad una fanciulla che, in quel momento, è impegnata nel custodire il bestiame. L’episodio avviene in circostanze particolari, poi precisate in un secondo momento. L'articolo proviene da La Luce di

