#3 - La Smart si fa ancora più grande e diventa una Suv coupé (Di martedì 28 marzo 2023) L'immagine dell'utilitaria lillipuziana, a due posti secchi, è ancora fortemente impressa nella mente di tutti. Ma oggi una Smart può essere tante altre cose. L'anno scorso, col debutto della #1, è diventata anche Suv, aggiungendo un'inedita variante di carrozzeria a quelle sinora sperimentate: compatta a due o quattro posti, cabriolet e, per chi la ricorda, pure roadster. Ma non è finita: quest'anno, come vi abbiamo già anticipato, si farà pure Suv coupé, sotto la sigla #3. Un modello che si prepara a esordire in Cina (appuntamento al prossimo Salone di Shanghai, al via il 18 aprile) e che non vedremo in Europa prima del 2024. Le dimensioni. Ciononostante, gli elementi per farci un'idea di come sarà, non mancano. Già lo scorso novembre, infatti, sono circolate delle immagini, provenienti dal ministero dei Trasporti ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 marzo 2023) L'immagine dell'utilitaria lillipuziana, a due posti secchi, èfortemente impressa nella mente di tutti. Ma oggi unapuò essere tante altre cose. L'anno scorso, col debutto della #1, èta anche Suv, aggiungendo un'inedita variante di carrozzeria a quelle sinora sperimentate: compatta a due o quattro posti, cabriolet e, per chi la ricorda, pure roadster. Ma non è finita: quest'anno, come vi abbiamo già anticipato, si farà pure Suv, sotto la sigla #3. Un modello che si prepara a esordire in Cina (appuntamento al prossimo Salone di Shanghai, al via il 18 aprile) e che non vedremo in Europa prima del 2024. Le dimensioni. Ciononostante, gli elementi per farci un'idea di come sarà, non mancano. Già lo scorso novembre, infatti, sono circolate delle immagini, provenienti dal ministero dei Trasporti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lockumia : @Majakovsk73 Finalmente la Wagner potrà distruggere quella Smart che mi frega sempre il post quando devo parcheggia… - iltornante : Filippo Bencivenni e Barbuscia ancora insieme per l’assalto al titolo smart e-cup - StefanoFabrizi1 : “Si–Riparte”. Il bio delle Marche ancora più smart: tecnologie digitali per rendere più competitive le imprese dell… - jmorat : RT @vaielettrico: Arriva il secondo modello della nuova serie elettrica #Smart: si chiamerà #3, presentazione in #Cina il 18 aprile. Abband… - LucisanoSilvia : Le città del futuro saranno smart e improntate al rispetto dell'amb.Peccato che non saranno alla portata di tutti.C… -