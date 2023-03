28 marzo … (Di martedì 28 marzo 2023) Gli eventi datati 28 marzo Oggi è facile pensare al trentennale dall’esordio di Francesco Totti, ma quella domenica a Brescia il compianto Sinisa Mihajlovic realizzava la prima rete in Serie A. Siglava invece l’ultima nel massimo campionato italiano Claudio Caniggia, in seguito squalificato per assunzione di cocaina: e per l’argentino quello è stato l’explicit in A. Una giornata statistica, quella e scusateci per le ripetizioni: ultimo gol con il Torino di Roberto Mussi, ultima rete con la Juventus per il brasiliano Julio Cesar e ultima realizzazione nel massimo campionato di Thomas Doll. Il 28 marzo 1953 è nato Gianfranco Casarsa, vincitore della Coppa Italia nel 1975 con la Fiorentina. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: Gli Eroi del Calcio.com L'articolo proviene da ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 28 marzo 2023) Gli eventi datati 28Oggi è facile pensare al trentennale dall’esordio di Francesco Totti, ma quella domenica a Brescia il compianto Sinisa Mihajlovic realizzava la prima rete in Serie A. Siglava invece l’ultima nel massimo campionato italiano Claudio Caniggia, in seguito squalificato per assunzione di cocaina: e per l’argentino quello è stato l’explicit in A. Una giornata statistica, quella e scusateci per le ripetizioni: ultimo gol con il Torino di Roberto Mussi, ultima rete con la Juventus per il brasiliano Julio Cesar e ultima realizzazione nel massimo campionato di Thomas Doll. Il 281953 è nato Gianfranco Casarsa, vincitore della Coppa Italia nel 1975 con la Fiorentina. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: Gli Eroi del Calcio.com L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Il 28 marzo 1941, Virginia Woolf disse addio alla vita lasciandosi annegare con le tasche piene di sassi nel fiume… - sscnapoli : ????? ?????? ?????? ???????? ?? Il miglior gol del mese di marzo in @seriea ha la firma del nostro Kvara ?? #ForzaNapoliSempre… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - Etrurianews : Mercoledì 29 marzo alle 16.30 presso la sede della Soprintendenza ROMA - Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la… - wltv6 : Roma, 28 marzo – Oltre duemila le lettere inviate in queste ore dall’associazione Aidr (Asssociazione italian digit… -

Il padre di Saman non uscirà su cauzione Dopo l'ennesimo rinvio del 23 marzo 2023, il magistrato ha respinto l'istanza di rilascio su cauzione proposta dall'avvocato Akhtar Mahmood : al momento non si conoscono le circostanze di questa ... Addio Gianni Minà, maestro di un giornalismo che non esiste più Il 28 marzo del 1976 sbuco davanti alle telecamere presentando un signore di nome Charlie Mingus a Renzo Arbore. Era la prima puntata dell'Altra Domenica, quella rivoluzione televisiva che avrebbe ... Facciamo Luce sull'Endometriosi, Palazzo Chigi si illumina di giallo La facciata principale di Palazzo Chigi in Piazza Colonna sarà illuminata di giallo, colore simbolo della malattia, oggi martedì 28 marzo 2023 dalle ore 19,00 alle ore 23.30, come da richiesta dell'... Dopo l'ennesimo rinvio del 232023, il magistrato ha respinto l'istanza di rilascio su cauzione proposta dall'avvocato Akhtar Mahmood : al momento non si conoscono le circostanze di questa ...Il 28del 1976 sbuco davanti alle telecamere presentando un signore di nome Charlie Mingus a Renzo Arbore. Era la prima puntata dell'Altra Domenica, quella rivoluzione televisiva che avrebbe ...La facciata principale di Palazzo Chigi in Piazza Colonna sarà illuminata di giallo, colore simbolo della malattia, oggi martedì 282023 dalle ore 19,00 alle ore 23.30, come da richiesta dell'... Martedì 28 marzo Il Post Fontemaggiore Centro di produzione di Perugia a Centrale Preneste Teatro 26 marzo Arriva da Perugia il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022-23 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 2 aprile alle 16.30 Fontemaggiore ... Continuano gli incontri dell’Unitre “Un pomeriggio con…” Proseguono giovedì 30 marzo, alle ore 16.30, presso la sala conferenza del Banco Marchigiano Credito Cooperativo di Civitanova Marche, gli incontri culturali organizzati dall’Unitre di Civitanova in ... Arriva da Perugia il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022-23 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 2 aprile alle 16.30 Fontemaggiore ...Proseguono giovedì 30 marzo, alle ore 16.30, presso la sala conferenza del Banco Marchigiano Credito Cooperativo di Civitanova Marche, gli incontri culturali organizzati dall’Unitre di Civitanova in ...