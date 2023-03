28 marzo 1993: l’esordio di Francesco Totti (VIDEO) (Di martedì 28 marzo 2023) l’esordio di Francesco Totti Il 28 marzo del 1993, la Roma vinse la partita contro il Brescia per 2-0: una partita abbastanza normale se non fosse che, a 3? dal termine, Boskov decise di fare entrare un giovane tanto di appena sedic’anni. Si trattava di Francesco Totti. Tutto il resto è Mito e Storia. L’ottavo Re di Roma, quel giorno, mosse i primi passi. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 28 marzo 2023)diIl 28del, la Roma vinse la partita contro il Brescia per 2-0: una partita abbastanza normale se non fosse che, a 3? dal termine, Boskov decise di fare entrare un giovane tanto di appena sedic’anni. Si trattava di. Tutto il resto è Mito e Storia. L’ottavo Re di Roma, quel giorno, mosse i primi passi. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

