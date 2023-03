?? Il report della ripresa (Di martedì 28 marzo 2023) ripresa degli allenamenti dopo la domenica di riposo, comincia la settimana di lavoro che porterà alla sfida di sabato con il Pisa. Seduta sul prato del centro sportivo Real Cosenza iniziata con esercizi di attivazione, di seguito esercitazioni tecnico tattiche e una partita finale. Differenziato per Alessandro Cortinovis, in gruppo gli altri elementi che, approfittando della sosta, hanno lavorato a parte nella scorsa settimana. Domani prevista una doppia seduta. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 28 marzo 2023)degli allenamenti dopo la domenica di riposo, comincia la settimana di lavoro che porterà alla sfida di sabato con il Pisa. Seduta sul prato del centro sportivo Real Cosenza iniziata con esercizi di attivazione, di seguito esercitazioni tecnico tattiche e una partita finale. Differenziato per Alessandro Cortinovis, in gruppo gli altri elementi che, approfittandososta, hanno lavorato a parte nella scorsa settimana. Domani prevista una doppia seduta. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

