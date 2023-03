Zoff avverte | «La vittoria con Malta non è una svolta | Rategui non può scalzare Immobile»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 marzo 2023) «La partita connon può determinare grandi considerazioni, è stata una buona gara, ma il valore non si può andare a cercare in questo tipo di partite. Con tantissimi stranieri, le difficoltà nel trovare giocatori c’è, è un problema, ma non possiamo considerare la partita un punto di partenza». Così Dino, leggenda azzurra campione del mondo ’82 ed ex ct della Nazionale, ospite di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, il giorno dopo laper 2-0 ottenuta dall’Italia anel secondo incontro di qualificazione a Euro2024. «La qualificazione per i prossimi Europei non sarà una passeggiata, anche perché la pesantezza di non andare al Mondiale per due edizioni di fila è stata tragica – ha aggiunto l’ex portiere di Juventus e Nazionale – Io non mi spaventerei adesso, siamo abituati a parlare di estremi, ...