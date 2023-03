(Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Il settore delle consegne tramite, pur affascinante, fatica a decollare principalmente a causa di questioni normative. Sebbene Amazon abbia investito molto in questo campo, lanciando di recente il suo MK30 e puntando a500 milioni ditramite il servizio Prime Air, attualmente il programma è ancora in fase di sperimentazione in alcune città statunitensi.: dove è già attiva e a cosa serve? Tra questi la startupsembra essere più avanti, avendo recentemente presentato la seconda generazione del propriochiamato Platform2 o P2 Zip. L’azienda ha già attivato alcune reti di consegna aerea negli Stati Uniti, in North Carolina, Arkansas e Utah, e ha una vasta rete di collaborazioni in Africa, con centri logistici in Costa d’Avorio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Zipline, il 'drone corriere' in grado di consegnare infinità di pacchi - - futuroprossimo : Questo #drone efficiente, ecologico e... adorabile potrebbe rappresentare uno standard per la consegna aerea del pr… -

Nel 2022 questa realtà ha lanciato il servizio di consegna viain sei stati : Arkansas, ... la delivery di Walmart avviene appoggiandosi ad aziende esterne e specializzate come, Flytrex e ...P2 Zip: ilper consegne con capsula a cavo La nuova versione delrisolve in modo brillante uno dei problemi attuali, l'ultimo passaggio della consegna. Il, infatti, non ...Unlike otherdelivery services,'s drones (Zips) fly more than 300 feet above the ground and are nearly inaudible. When the Zip arrives at its destination, it hovers safely and quietly ...

Zipline, il drone che consegna pacchi e m'ha rubato il cuore Futuroprossimo

The "Drone Emergency Supplies Delivery Market" study describes how the technology industry is evolving and how major ...Logistics startup Zipline unveiled its newest drone, Platform 2, and aims for precise delivery with the help of a small, tethered "droid." ...