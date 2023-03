Ziliani | Destino ben più rovinoso

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 marzo 2023) Paolo, Giornalista, su Twitter: "Se anche domani l'udienza preliminare dovesse risolversi con un rinvio alla Cassazione, come vuole la Juventus, per decidere la competenza territoriale tra Torino e Milano, non succederebbe nulla di grave: solo 2-3 mesi d'attesa prima di cominciare. La Juventus ha scelto la strategia delle eccezioni e dei vizi di forma per fare ostruzionismo: ma per i reati di cui è accusata, vedi falso in bilancio, i tempi della prescrizione sono molto alti e pare difficile che il club possa arrivare a toccare questo traguardo. Che il rinvio a giudizio di Agnelli & C., arrivi domani o fra 60-90 giorni, nulla cambia per i processi sportivi da celebrare comunque entro il 30 giugno. I reati in ballo sono gli stessi del penale, anzi, il filone 'club amici' attiene forse più allo sport che al penale. Ed il quadro sembra molto chiaro: ...