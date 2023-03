(Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid I giocatori di Yu-Gi-Oh!potranno unirsi ai festeggiamenti per l’imminente 25°versario deldidi Yu-Gi-Oh!. Tutti ilanti che giocano su PC e dispositivi mobili potranno ottenere una serie di ricompense e regali esclusivi legati all’importantissimoversario. Come confermato da Konami Digital Entertainment, sarà possibile ottenere alcuneuniche come la Ragazza Maga Nera e Cilindro Magico in edizione Prismatic Foil Rarity. Per riscattare le ricompense sarà necessario effettuare il login sul titolo durante la campagna per il 25°versario di Yu-Gi-Oh!. Le ricompense saranno riscattate automaticamente e collegate al proprio account. Oltre a Ragazza Maga Nera e Cilindro Magico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS vuole celebrare i 25 anni del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! - - iniandreo : oh adel + via = duel maut - GamerNewsit : #yugiohduellinks Yu-gi-oh! Duel Links celebra il 25esimo anniversario del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! DUE… - demi_tore : - HikamiSandan : @OtakuRonaldo @animesinjapan Que porcaria, Yu-gi-oh Speed Duel. -

Yu - Gi -Links... nel quale lo scopo del gioco è rimanere per primo senza carte, o anche i giochi di carte collezionabili come Hearthstone e Yu - Gi -Links. Giochi da tavolo Il lavoro degli ultimi anni ...Attenzione alla Trappolatrice è uno structure deck dedicato proprio alla strategia "Trappolatrice", vista per la prima volta in Yu - Gi -! MASTER. Questo particolare tema include la Pianta ...

Yu-Gi-Oh! Duel Links regala alcune delle carte più amate dai fan iGizmo.it

Duel Academy is a unique and fun card. Taking the name of the iconic setting for all of Yu-Gi-Oh! GX, Duel Academy gives you a different effect depending on the type of monster you have on the field.These boss monsters are unaffected by card effects; the only way to get rid of them is to either destroy them by battle or tribute them.