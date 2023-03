WWE | Nuovo titolo del mondo in arrivo?

(Di lunedì 27 marzo 2023) I titoli mondiali sono da sempre parte fondamentale degli show WWE. Tutti i Wrestler vogliono entrarne in possesso, e per i fan hanno un’importanza quasi sacrale. Come ben sappiamo nel 2016 la federazione decise di inaugurare un, iluniversale, che fu accolto in maniera non particolarmente positiva a causa del suo design e del nome. Taleè però il piú importante in casa WWE da quando è detenuto da Roman Reigns, che lo ha anche unificato al ben piú storicoWWE lo scorso anno a WrestleMania. Da settimane però secondo diversi rumor a Stamford si sarebbe deciso di tornare ad avere due titoli separati, e secondo WrestleVotes siamo sempre piú vicini ad avere una nuova cintura del. “Il design della nuova cintura è già pronto” “Ci sará una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mkp17 : RONDA ROUSEY spara di nuovo a zero contro la WWE - puntedi100 : ?? Nuovo Podcast! 'Wrestling Cafè . Lunedì 27/03/2023' su @Spreaker #aew #dynamite #nxt #podcast #rampage #roh… - SpazioWrestling : Brock Lesnar è a un bivio: nel frattempo, ecco il nuovo contratto che vorrebbe offrirgli la WWE #WWE #BrockLesnar - WWE_1952_2023 : RT @WWEItalia: Stanotte, @DomMysterio35 si confronterà con la famiglia Mysterio dopo che il padre si è rifiutato ancora una volta di affron… - misterj1995 : RT @WWEItalia: Stanotte, @DomMysterio35 si confronterà con la famiglia Mysterio dopo che il padre si è rifiutato ancora una volta di affron… -

... per molti, il futuro della. Dopo aver dominato in lungo e in largo, Bron Breakker si trova ... intenzionato a mostrare al mondo intero di essere pronto a diventare ilcampione. Dove vedere ......annuncia la fine delle lezioni né l'avviso che il vostro Youtuber preferito ha pubblicato un...2K23 è infatti piombato sul mercato qualche giorno fa col nobile scopo di spingere la ...Visual Concept, lo studio alle spalle di titoli sportivi con licenza come quelli NBA e, ha condiviso nuovi dettagli e un filmato del suo imminente Lego 2K Drive , un gioco di corse ...al...

Snooki vorrebbe lottare di nuovo in WWE The Shield Of Wrestling

Potrebbe però non essere detta l'ultima parola. Nulla di ufficiale è filtrato su quando Bray Wyatt potrebbe tornare in azione in WWE, ma 'WRKD Wrestling' ha riferito che ben presto potrebbero arrivare ...Uno dei grandi big della WWE, da mesi non aveva dato segnali di vita che sembrano ... In attesa di capire se riuscirà quantomeno a fare una comparsata a WrestleMania 39, si attendono buone nuove sul ...