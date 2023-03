Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : WWE, McIntyre invita Ibrahimovic a sfidarlo. E quella proposta a Haaland.. - misterj1995 : RT @WWEItalia: Triple Threat Match! @Gunther_AUT dovrà difendere il suo Title contro @DMcIntyreWWE e @WWESheamus a #WrestleMania! Qui la pr… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Triple Threat Match! @Gunther_AUT dovrà difendere il suo Title contro @DMcIntyreWWE e @WWESheamus a #WrestleMania! Qui la pr… - WWEItalia : Triple Threat Match! @Gunther_AUT dovrà difendere il suo Title contro @DMcIntyreWWE e @WWESheamus a #WrestleMania!… -

Mancano ormai poche settimane all'edizione numero 39 di WrestleMania , show più importante dell'anno in casa. Tra i grandi protagonisti ci sarà senza ombra di dubbio Drew, exChampion , adesso alla rincorsa dell'Intercontinental Championship detenuto da GUNTHER. Dopo averlo incontrato a Cardiff per Clash at the Castle abbiamo avuto modo di intervistarlo di ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Drew Gulak Drew...Le leggende dellapreferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena , The Undertaker, ...Dana Brooke Dexter Lumis Diesel DOINK Dolph Ziggler Dominik Mysterio Doudrop Drew Gulak Drew...

Wwe, McIntyre lancia la sfida a Ibra: “Vorrei vederlo sul ring” La Gazzetta dello Sport

A WrestleMania 39, anche a causa delle scelte dei suoi compagni dell’Imperium, Gunther sarà costretto a difendere il suo Intercontinental Championship contro Sheamus e Drew McIntyre. Sempre durante lo ...That didn't happen, but it's clear the goal is to build Gunther into a main event mainstay. Besting McIntyre—the man who dethroned Lesnar and carried WWE through the audience-less pandemic era—only ...