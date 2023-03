WWE | La federazione respinge l’accusa di non vedere Sami come un “Main Eventer”

(Di lunedì 27 marzo 2023) La recente gestione diZayn può aver instillato il dubbio che la WWE non lo veda“Top Guy”. Tuttavia, un esponente della dirigenza della compagnia ha respinto tale teoria, spiegandoil trattamento riservato al canadese ne sia la più ampia dimostrazione del contrario. Questa fonte, che ha chiesto di rimanere anonima, ha tenuto contatti con Fightful Select sin da Febbraio, quindi da quando si è tenuto Elimination Chamber, spiegando nel corso di questo tempo che: “In questo momento è al centro di un PPV (Elimination Chamber), ed è il punto focale dei nostri show più importanti. È nelEvent di RAW… Elimination Chamber non si è tenuto nella sua città natale per errore”. La risposta tra le righe Questa personalità importante della compagnia ha poi proseguito: “Per chiunque sostenga che non lo ...

Dopo aver colpito il figlio, il futuro WWE Hall of Famer fa impennare le visualizzazioni dei canali social della compagnia ...Il WrestleMania Weekend come di consueto si aprirà con la cerimonia della WWE Hall of Fame, l’evento in cui vengono celebrati i nomi più illustri nella storia della disciplina. L’introduzione di punta ...