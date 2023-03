WWE | Ecco la card di Raw in programma stasera | l’ultima puntata prima di Wrestlermania 39

(Di lunedì 27 marzo 2023) La WWE si sta rapidamente avvicinando alla sua grande meta tra quasi una settimana, WrestleMania 39.di RAWdello Showcase Of Immortals sarà una tappa fondamentale e la federazione sta preparando una grandericca di segmenti e match che si prospettano interessanti La fine della Road to WrestleMania è alle porte Il presentatore di WrestleMania 39, The Miz, condurrà il suo famoso segmento “Miz TV” a RAW. Le sue ospiti saranno le campionesse di Coppia Femminili della WWE, Becky Lynch, Lita e la loro partner a WrestleMania, la Hall of Famer Trish Stratus, come annunciato su Twitter. Becky Lynch, Lita e Trish Stratus saranno protagoniste di un grande tag team match a sei a WrestleMania 39, il trio si scontrerà con la squadra composta da Bayley, Dakota Kai e IYO Sky, la Damage ...

