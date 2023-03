WTA Miami, Martina Trevisan: “Match dopo match sto acquisendo tanta esperienza, ero pronta alla battaglia” (Di lunedì 27 marzo 2023) Martina Trevisan continua il suo cammino in Florida e batte anche la lettone Jelena Ostapenko, raggiungendo così i quarti di finale del WTA 1000 di Miami 2023. La ventinovenne toscana si è imposta abbastanza nettamente con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e mezza di gioco, balzando così virtualmente nella top20 del ranking mondiale e confermando dei progressi interessanti sul veloce. “Sapevo di dover affrontare una grande battaglia oggi. Lei è una grande giocatrice e le piace giocare su questi campi, spingendo forte con colpi piatti. Ero pronta ad affrontarla e sono molto felice. Per me era la prima volta qui e sono molto contenta per questo risultato“, le prime dichiarazioni a caldo della tennista azzurro nell’intervista di rito post-partita. “Sono davvero felice di essere qui, in questo stadio a ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023)continua il suo cammino in Florida e batte anche la lettone Jelena Ostapenko, raggiungendo così i quarti di finale del WTA 1000 di2023. La ventinovenne toscana si è imposta abbastanza nettamente con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e mezza di gioco, balzando così virtualmente nella top20 del ranking mondiale e confermando dei progressi interessanti sul veloce. “Sapevo di dover affrontare una grandeoggi. Lei è una grande giocatrice e le piace giocare su questi campi, spingendo forte con colpi piatti. Eroad affrontarla e sono molto felice. Per me era la prima volta qui e sono molto contenta per questo risultato“, le prime dichiarazioni a caldo della tennista azzurro nell’intervista di rito post-partita. “Sono davvero felice di essere qui, in questo stadio a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMAAAAAAA! ?????? La Trevisan batte in 2 set la lettone Jelena Ostapenko e vola ai quarti di finale… - SuperTennisTv : A Miami @MartinaTrevisa3 supera Ostapenko (6-3 6-3) e per la prima volta in carriera giocherà nei QF di un #WTA 100… - sportli26181512 : Wta Miami, Trevisan ai quarti: Ostapenko battuta 6-3, 6-3: Martina Trevisan vola per la prima volta in carriera ai… - zazoomblog : Wta 1000 Miami 2023: Trevisan da urlo spazza via Ostapenko in due set e vola ai quarti - #Miami #2023: #Trevisan… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: MARTINA NON SI FERMAAAAAAA! ?????? La Trevisan batte in 2 set la lettone Jelena Ostapenko e vola ai quarti di finale a Miam… -