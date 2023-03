WTA Miami, chi affronterà ora Martina Trevisan ai quarti: il tabellone dell’azzurra (Di lunedì 27 marzo 2023) Martina Trevisan colleziona la terza vittoria consecutiva, batte anche la lettone Jelena Ostapenko (trionfatrice al Roland Garros 2017) con un duplice 6-3 e conquista il pass per i quarti di finale al WTA 1000 di Miami 2023. Un percorso sinora esaltante per la tennista toscana, al miglior risultato della carriera sul cemento ed in generale in un torneo 1000. La specialista azzurra della terra rossa non si era mai espressa a questi livelli sul veloce e a questo punto dovrà provare ad alzare ulteriormente l’asticella al prossimo turno. Ancora ignoto al momento il nome della sua avversaria, che uscirà dalla sfida in programma questa sera tra la n.7 al mondo Elena Rybakina e la n.39 del ranking Elise Mertens. Nessun precedente tra Trevisan e la kazaka campionessa in carica di Wimbledon, c’è già stato ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023)colleziona la terza vittoria consecutiva, batte anche la lettone Jelena Ostapenko (trionfatrice al Roland Garros 2017) con un duplice 6-3 e conquista il pass per idi finale al WTA 1000 di2023. Un percorso sinora esaltante per la tennista toscana, al miglior risultato della carriera sul cemento ed in generale in un torneo 1000. La specialista azzurra della terra rossa non si era mai espressa a questi livelli sul veloce e a questo punto dovrà provare ad alzare ulteriormente l’asticella al prossimo turno. Ancora ignoto al momento il nome della sua avversaria, che uscirà dalla sfida in programma questa sera tra la n.7 al mondo Elena Rybakina e la n.39 del ranking Elise Mertens. Nessun precedente trae la kazaka campionessa in carica di Wimbledon, c’è già stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMAAAAAAA! ?????? La Trevisan batte in 2 set la lettone Jelena Ostapenko e vola ai quarti di finale… - SuperTennisTv : A Miami @MartinaTrevisa3 supera Ostapenko (6-3 6-3) e per la prima volta in carriera giocherà nei QF di un #WTA 100… - Megliodasola : RT @SuperTennisTv: A Miami @MartinaTrevisa3 supera Ostapenko (6-3 6-3) e per la prima volta in carriera giocherà nei QF di un #WTA 1000 ????… - Arendtkris : Miami Open WTA 1000 M. Linette ?? J. Pegula ???? ???? - RaiNews : Tennis, Wta Miami, Martina Trevisan vola ai quarti L’Azzurra passa il turno del torneo Wta 1000 di Miami sul cement… -

Tennis, Miami: Trevisan supera Ostapenko, è ai quarti Martina Trevisan entra tra le prime otto del Wta Masters 1000 di Miami superando la lettone Jelena Ostapenko con un doppio 6 - 3. Per l'azzurra è la prima volta così in alto sul veloce e virtualmente ora è tra le prime 20 del ranking. Trevisan ... Trevisan da applausi: batte la Ostapenko e vola ai quarti a Miami Merita soltanto applausi Martina Trevisan. L'azzurra, testa di serie numero 25, è ai quarti del Wta 1000 di Miami (trasmesso su Supertennis) che si è guadagnata battendo, non certo da favorita, l'ex regina di Parigi Jelena Ostapenko, con un doppio 6 - 3 che non lascia spazio a dubbi sul dominio ... Tennis: Wta Miami, Trevisan ai quarti Martina Trevisan si qualifica ai quarti di finale del torneo Wta 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurra, numero 24 del mondo e 25 del seeding, sconfigge la lettone Jelena Ostapenko, numero 22 del ranking Wta e 24 del tabellone, con il ... Martina Trevisan entra tra le prime otto delMasters 1000 disuperando la lettone Jelena Ostapenko con un doppio 6 - 3. Per l'azzurra è la prima volta così in alto sul veloce e virtualmente ora è tra le prime 20 del ranking. Trevisan ...Merita soltanto applausi Martina Trevisan. L'azzurra, testa di serie numero 25, è ai quarti del1000 di(trasmesso su Supertennis) che si è guadagnata battendo, non certo da favorita, l'ex regina di Parigi Jelena Ostapenko, con un doppio 6 - 3 che non lascia spazio a dubbi sul dominio ...Martina Trevisan si qualifica ai quarti di finale del torneo1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurra, numero 24 del mondo e 25 del seeding, sconfigge la lettone Jelena Ostapenko, numero 22 del rankinge 24 del tabellone, con il ... WTA 1000 Miami: Martina Trevisan elimina Jelena Ostapenko ed approda ai quarti di finale LiveTennis.it WTA Miami 2023: una magnifica Martina Trevisan travolge Ostapenko, accede ai quarti ed è virtualmente top20! Nel tardo pomeriggio italiano si è concluso il match del quarto turno del tabellone principale del torneo Miami Open presented by Itaú 2023 di tennis, di categoria WTA 1000: sul cemento outdoor della ... Tennis: Miami; Martina Trevisan batte Liu e vola agli ottavi (ANSA) - ROMA, 26 MAR - Per la seconda volta in carriera Martina Trevisan raggiunge gli ottavi di finale in un WTA 1000. Traguardo centrato al Miami Open dove l'azzurra ha eliminato al terzo turno la ... Nel tardo pomeriggio italiano si è concluso il match del quarto turno del tabellone principale del torneo Miami Open presented by Itaú 2023 di tennis, di categoria WTA 1000: sul cemento outdoor della ...(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Per la seconda volta in carriera Martina Trevisan raggiunge gli ottavi di finale in un WTA 1000. Traguardo centrato al Miami Open dove l'azzurra ha eliminato al terzo turno la ...