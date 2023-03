WTA Miami 2023: una magnifica Martina Trevisan travolge Ostapenko, accede ai quarti ed è virtualmente top20! (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio italiano si è concluso il match del quarto turno del tabellone principale del torneo Miami Open presented by Itaú 2023 di tennis, di categoria WTA 1000: sul cemento outdoor della Florida, l’azzurra Martina Trevisan, testa di serie numero 25, ha vinto contro la lettone Jelena Ostapenko, numero 24 del seeding, sconfitta col punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e trentadue minuti. Ai quarti incrocio con una tra la kazaka Elena Rybakina, numero 10 del tabellone, e la belga Elise Mertens, in campo più avanti nel corso della giornata. Con questo successo l’azzurra scavalca nella classifica WTA, tra le altre, proprio la lettone Jelena Ostapenko, portandosi virtualmente al numero 20, che sarebbe il suo nuovo best ranking. Nel primo parziale ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio italiano si è concluso il match del quarto turno del tabellone principale del torneoOpen presented by Itaúdi tennis, di categoria WTA 1000: sul cemento outdoor della Florida, l’azzurra, testa di serie numero 25, ha vinto contro la lettone Jelena, numero 24 del seeding, sconfitta col punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e trentadue minuti. Aiincrocio con una tra la kazaka Elena Rybakina, numero 10 del tabellone, e la belga Elise Mertens, in campo più avanti nel corso della giornata. Con questo successo l’azzurra scavalca nella classifica WTA, tra le altre, proprio la lettone Jelena, portandosial numero 20, che sarebbe il suo nuovo best ranking. Nel primo parziale ...

